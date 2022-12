Elisabetta Gregoraci, Natale a Malindi? Un bikini pazzesco

24 dicembre 2022 a

Sono separati da anni, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Ma come confermato da entrambi, sono ancora una famiglia a tutti gli effetti. Merito dell'amore di entrambi per il figlio Nathan Falco, naturalmente, ma anche per la maturità che ha contraddistinto la fine della loro storia. L'amore non è terminato: si è semplicemente trasformato in uno sterminato affetto.

E così, come da tradizione, la showgirl calabrese, 42 anni splendidamente portati, e il 72enne super-manager di Cuneo sono volati a Malindi, in Kenya, per festeggiare insieme il Natale in quella che è un po' la seconda casa di Briatore. Su Instagram, proprio Elisabetta ha voluto testimoniare con post, foto e storie il soggiorno appena iniziato nel Paradiso terrestre africano. Tra un bagno in piscina e una gita in quad, la Venere di Soverato ha deciso di sfoderare l'artiglieria pesante. Anzi, pesantissima.



A cena, vestiti da sera tanto eleganti quanto sensuali. Di giorno, arditissimi e striminziti bikini che esaltano le sue curve semplicemente perfette. Possiamo solo immaginare la faccia di Briatore e degli altri ospiti e amici alla comparsa della Gregoraci, ex conduttrici di Made in Sud nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip, in tenuta balneare. "Cosa ti sei perso", si direbbe un po' velenosamente all'ex marito in queste situazioni. Fortunatamente, non è il caso del buon Flavio.