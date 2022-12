Flavio Briatore, regalo amaro dalla Gregoraci: frase gelida

11 dicembre 2022 a

Elisabetta Gregoraci non usa giri di parole: la sua nuova storia d'amore va a gonfie vele. E così in un'intervista al settimanale Nuovo, la showgirl di fatto parla del suo nuovo compagno e lancia qualche frecciatina a Flavio Briatore: "Sto vivendo questa relazione in modo sereno e sono davvero felice". Insomma la Gregoraci si è messa alle spalle questa esperienza con Briatore per tuffarsi in questa avventura con il nuovo compagno Giulio Fratini. Ma il rapporto con Briatore non è finito e mai potrà finire dato che è il padre di suo figlio Nathan: "Anche se litighiamo, sa che può contare su di me".

Poi parla del tempo trascorso insieme a Briatore e affiora anche un po' di malinconia: "Con Flavio ho trascorso il periodo del primo lockdown, è stato come tornare ai vecchi tempi". Ma adesso i suoi occhi sono rivolti al futuro e a questa nuova relazione da proteggere e da consolidare. Così la Gregoraci non fa programmi nel lungo periodo e lascia che il destino giochi le sue carte: "Sto vivendo questo rapporto alla giornata, molto serenamente, sono felice e incrocio le dita".

Forse il modo migliore per affrontare una nuova storia senza caricarla di aspettative e soprattutto senza paragoni con il passato vissuto con Flavio Briatore.