Flavio Briatore? Cosa si fa tatuare sul braccio, si scatena l'inferno

Un tatuaggio dedicato al figlio Nathan Falco: Flavio Briatore ha deciso di condividere con tutti i suoi follower il dolce pensiero per il suo bambino, nato dalla relazione con Elisabetta Gregoraci. L'imprenditore ha mostrato, tramite un post su Instagram, il tatuaggio di un grande falco con accanto un anno, il 2010. Con questo disegno il noto imprenditore ha voluto rendere omaggio “per sempre” al figlio Nathan Falco, nato 12 anni fa.

Briatore ha filmato tutto e condiviso in un video su Instagram il suo dolce e romantico gesto. E non sono mancati i commenti. Anche se non tutti positivi. Tra quelli che hanno apprezzato il disegno e il significato che c'è dietro c'è Heidi Klum, la modella da cui l'imprenditore piemontese ha avuto la prima figlia Leni. A molti dei suoi seguaci, però, il disegno non sarebbe piaciuto affatto.

Anche se il tatuaggio rappresenta l'importante legame tra padre e figlio, sui social si sono comunque sentiti in diritto di criticare la scelta dell'imprenditore. Qualcuno, in particolare, ha criticato in maniera negativa la qualità del disegno. "È un pollo arrosto", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Sembra un piccione". E ancora: "Più piccolo era meglio" e "Una cafonata pazzesca". Briatore, però, ha preferito non rispondere a nessuno di questi commenti.