Chiara Ferragni al cenone così: vestito trasparente e niente reggiseno

25 dicembre 2022 a

a

a

Festa nelle Dolomiti per Chiara Ferragni. L'influencer si trova in vacanza con la famiglia "allargata": la sua e quella del marito Fedez. Con la coppia più social di sempre, infatti, anche mamma Marina Di Guardo e le sorelle dell'imprenditrice digitale. Proprio lei, a cena, ha sfoggiato un look alquanto particolare: un vestito con tanto di trasparenze e che lascia intravedere il seno sotto. Oltre alle trasparenze, l'abito mostra piccoli brillantini. Sotto all'outfit? Nulla.

"Sorelle sempre seminude". Le Ferragni? Il bikini (pazzesco) di Francesca | Guarda

Ma la Ferragni non tralascia neppure gli accessori: indosso per la cena del 24 dicembre, un bel paio di calze rosso fuoco, a cui ha abbinato un girocollo con una grande rosa e un paio di scarpe. Anch'esse rosse. In mano una borsettadella sua collezione color argento. Risultato? Oltre 200mila like in poche ore sono quelli collezionati dal post.

"Ecco una foto di cu***". Chiara Ferragni sexy e scatenata: come umilia l'hater | Guarda

Intanto la Ferragni si prepara per Sanremo. La giovane influencer sarà co-conduttrice per due serata: la prima e l'ultima. Sarà lei infatti ad affiancare Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival della musica. Festival che in questi giorni sta subendo un vero e proprio terremoto: Madame, una delle artisti in procinto di esibirsi, è stata indagata. Il motivo? False vaccinazioni per ottenere il Green pass.