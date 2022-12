Paola Turci, vestitino in pelle strizzatissimo? Occhio a Francesca Pascale...

28 dicembre 2022 a

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Francesca Pascale e Paola Turci. A dimostrarlo il commento a una foto pubblicata dalla cantante. Nello scatto su Instagram la Turci si mostra ai fan con indosso un lungo abito aderente, nero e in pelle. Un outfit, come lei stessa lascia intendere con la didascalia "Video time" e l’hashtag "caramelle", sfoggiato per il videoclip del suo nuovo singolo.

E che ha subito scatenato i complimenti. Tra questi quelli di moltissimi vip. Giorgia, ad esempio, commenta con una semplice emoticon con gli occhi a forma di cuore, mentre Serena Dandini scrive "Uaooo". Eppure a non passare inosservata è la reazione della moglie Francesca Pascale. L'ex compagna di Silvio Berlusconi esclama entusiata: "Eh vabbè !!! Ho sposato la donna più bella del cosmo!". Dolce dedica a cui la cantante non fa attendere la propria risposta: "Io ho fatto lo stesso!".

La coppia è convolata a nozze la scorsa estate in una villa in Toscana, a Montalcino, ma le prime indiscrezione su una loro relazione erano state fatte trapelare già nel 2020. Le due erano state fotografate insieme in atteggiamenti intimi in barca e da quel giorno non si sono più lasciate.