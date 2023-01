Ilary Blasi, la foto che la fa ricoprire di insulti: "Svergognata"

07 gennaio 2023 a

Ilary Blasi si sta godendo le vacanze di Natale in Thailandia con il suo nuovo compagno Bastian e sul suo profilo Instagram continua a pubblicare foto in cui si mostra in pose molto sensuali e soprattutto con il suo lato b sempre in primo piano. Eccola dunque in piscina o tra le vie di Bangkok o ancora a un party sulla spiaggia. Con indosso un abito verde acido scollatissimo, poi con un micro-vestito nero, scalza o con i tacchi a spillo. E ancora Ilary Blasi si fa immortalare di schiena, in perizoma per mostrare a tutti il suo sedere perfetto e tonico.

Scatti che hanno scatenato i follower e il popolo social. Sia con migliaia di cuoricini sia con commenti anche molto feroci. "Non c'è più una foto dove non abbia il c*** di fuori". O ancora: "Svergognata". Qualcuno scrive pure: "Un sedere così non è da mostrare"; "Prima era più naturale e più bella". Un altro commenta: "Ti brucia? È questo quello che vuoi dire a Francesco?". Ma c'è anche chi si spende per difenderla: "Ilary continua così...fagli vede al tuo ex cosa si è perso. Chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa quello che lascia ma non sa quello che trova. Vedremo quanto dura, tu dagli tutta.... Bellissima".