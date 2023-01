Chiara Ferragni in slip e reggiseno, la frase oscena

21 gennaio 2023 a

Forse con il cuore è già sul palco del Festival di Sanremo, ma la mente di Chiara Ferragni è stabilmente ancorata ancora a Instagram e agli affari. L'influencer e imprenditrice digitale pubblica sulla propria pagina alcune foto esplosive, coperta solo dalla sensualissima lingerie nera della linea di una importante e famosa azienda di intimo. E puntualmente, come sempre le accade, viene travolta dai commenti velenosissimi (e spesso fuori luogo) dei cosiddetti "hater", gli odiatori di professione che popolano la Rete con il solo scopo di insultare i vip.

A inizio febbraio la moglie di Fedez debutterà in tv da co-conduttrice nell'occasione più prestigiosa e attesa dei palinsesti. Sull'Ariston sarà affiancata da due lupi di mare come Amadeus e Gianni Morandi, ma l'emozione per l'ex Blonde Salad è già alle stelle. Prevedibilissime, anche in quell'occasione, le stilettate sui social dei telespettatori. Probabilmente saranno gli stessi che commentano i suoi scatti in deshabillé con frasi fisse, del tipo "Sei una mamma" (sottinteso: devi vergognarti a posare nuda) o "Ma tuo marito cosa ne pensa?", come se la Ferragni fosse "dipendente" dal rapper milanese.

Uno dei punti estremi, come detto, si è raggiunto in queste ultime ore. Sotto la foto della Ferragni succinta, in reggiseno e slip, c'è chi ha profetizzato una imminente deriva a luci rosse: "Dopo di questa ti manca solo Onlyfans". Complimenti per la sottile ed elegantissima ironia.