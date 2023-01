Elisabetta Canalis, via i vestiti: seno nudo allo specchio

30 gennaio 2023 a

Elisabetta Canalis sfida la censura. L'ex Velina di Striscia la Notizia ha pubblicato su Instagram una foto che la vede a seno scoperto. Lo scatto, condiviso, poco prima di andare a dormire, ha subito collezionato una sfilza di complimenti. Qui l'ex showgirl si è mostrata senza t-shirt coprendosi il seno con l'aiuto delle braccia. Eppure Elisabetta non è nuova a foto di questo tipo, tanto da finire nel mirino del social di Meta.

Quest'ultimo ha ritenuto corretto censurare un suo post in cui aveva condiviso una foto artistica: l'ex velina indossava solo dei jeans ed era in topless. La foto in realtà era stata pubblicata dal fotografo Andrea Varani che, al contrario, non ha avuto problemi. "A me l'ha bannata" aveva scritto la showgirl. Intanto si vocifera di un ritorno sul piccolo schermo per l'ex Velina. Dopo il flop di Vite da copertina, la Canalis sarebbe nei piani di Sky.

Stando al settimanale Vero la Canalis condurrà un programma incentrato sul mondo della moda, argomento che la 44enne sarda conosce bene dato il suo lavoro di modella in giro per il mondo e la passione per borse e scarpe. Ancora però nulla è ufficiale. Non resta dunque che attendere.