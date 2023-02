Sanremo 2023, Elodie e Levante senza freni: il ballo a luci rosse

07 febbraio 2023 a

Elodie e Levante si scaldano per Sanremo. In attesa delle loro esibizioni sul palco dell'Ariston, le due cantanti scendono in pista. Immortalate a ballare, Elodie e Levante stupiscono i fan con una coreografia più sensuale che mai. Il tutto a ritmo di musica caraibica. Elodie si esibirà martedì 7 febbraio, mentre l'amica e avversaria la serata successiva.

Proprio Elodie ha fatto parecchio parlare negli ultimi mesi. Complice la fine della relazione con Marracash e la nuova storia con il pilota Andrea Iannone. "Sono una donna fragile e allo stesso tempo molto fiera delle mie fragilità. E racconto le mie paure con molta onestà". Come fa in "Due", il brano che porta alla kermesse musicale giunta ormai alla sua 73esima edizione.

"Me ne sono innamorata al primo ascolto, ma ho trovato grandi difficoltà nel cantarla - spiega la cantante sulle colonne di Oggi -. Racconta di una relazione finita male in cui ciò che si vede dall’esterno non corrisponde a quel che vivono le persone coinvolte. È una percezione che ho spesso ed è bello metterla in musica". E sulla cover che porterà nella serata del venerdì, American Woman, dice: "Mi serviva avere un pezzo potente, rock". Sanremo però non sarà l'unico impegno. Elodie si dedicherà alla promozione del suo nuovo disco "Ok. Respira", racconterà il suo percorso attraverso una docu-serie e chissà, magari svelerà qualche dettaglio in più sulla sua nuova relazione.