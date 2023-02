Ilary Blasi "ti amo": il biglietto di San Valentino. Clamoroso, non è Bastian

14 febbraio 2023 a

Un dolce messaggio di San Valentino per Ilary Blasi. A sorpresa, però, il pensiero non arriva dalla sua nuova fiamma, Bastian, ma da sua figlia Isabel. La conduttrice di Canale 5 ha mostrato nelle sue storie Instagram un tenero biglietto a forma di cuore con su scritto "I love you". A corredo della storia la scritta "by Isabel". La piccola di casa ha infatti voluto dedicare un pensiero alla sua mamma nel giorno della festa degli innamorati.

La Blasi, quindi, ha scelto di festeggiare questo particolare giorno in famiglia, con i suoi ragazzi. Nel frattempo, pare proceda a gonfie vele la relazione con Bastian Muller, un imprenditore tedesco con cui la conduttrice si frequenta da un po' e con il quale sembra che le cose si stiano facendo serie. Dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza insieme, ci sarebbero state le presentazioni alla famiglia di lei. Nei giorni scorsi, come riporta Leggo, Bastian sarebbe anche andato a Roma a trovare Ilary.

In ogni caso, non si sa se Bastian sia stato presentato anche ai figli della conduttrice. Dall'altro lato, starebbe procedendo piuttosto bene anche la relazione di Francesco Totti con Noemi Bocchi, vista in diverse occasioni con i figli dell'ex calciatore. I due starebbero vivendo insieme a Roma Nord.