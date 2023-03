Le Iene, Hunziker: "Io su OnlyFans?", confessione a luci rosse a Belen

01 marzo 2023 a

Incalzata da Fedez sull’argomento, all’epoca Belen Rodriguez rispose che se avesse aperto un account su OnlyFans sarebbe diventata miliardaria. Difficile darle torto, considerando quanto rende il social vietato ai minori. Nella puntata di martedì 28 febbraio de Le Iene, su ItaliaUno, l’argomento OnlyFans è tornato di moda: a parlarne è stata proprio Belen, stavolta con la collega Michelle Hunziker.

"Presentatrice, ballerina, cantante, modella... ti vedremo mai sulla piattaforma?", l'ha incalzata Belen. "Se dovesse aumentare il mutuo della mia casa, magari sì... mai dire mai", ha risposto Michelle. "A quel punto possiamo fare comunella e aprire un account insieme", ha aggiunto ironicamente la Rodriguez, che così facendo ha per un attimo lasciato sognare il pubblico in studio e a casa. Ovviamente ciò non avverrà mai, innanzitutto perché nessuna delle due ne ha bisogno, ma soprattutto perché sono due personaggi così esposti mediaticamente che per OnlyFans subirebbero un massacro.

L’intervista “piccante” non si è però formata al social che sta andando di moda ultimamente. ”Faresti un servizio fotografico nuda?", ha chiesto Belen. "Devo dire che a 46 anni anche basta - ha risposto col sorriso Michelle - ma se dovesse chiedermelo Mario Testini forse accetterei”. "Ultimamente sei tornata single, hai pensato di usare Tinder?", ha chiesto ancora la conduttrice argentina. "Se lo facessi, non mi crederebbe nessuno”, la replica della Hunziker.