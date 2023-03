Chiara Ferragni "in giro per Milano in mutande": la foto-scandalo

14 marzo 2023 a

Chiara Ferragni dimentica i pantaloni a casa. Questo avranno pensato i suoi tanti fan vedendo le ultime foto da lei pubblicate. Sì perché l'influencer si è immortalata su Instagram mentre era in giro per Milano. Fin qui nulla di strano se non fosse che indossa solo slip. Come si vede dalle sue stories, la moglie di Fedez sfoggia solo un collant velato, giacca di pelle, sneakers e cappellino.

Un look destinato a sponsorizzare un noto brand francese di moda ma che scatena subito la polemica. Nel giro di pochi minuti l'imprenditrice digitale viena travolta da critiche e commenti negativi. "Ma combinata così per andare dove? Mi auguro solo per fare foto", dice un'utente mentre un altro gli fa eco: "Chiara Ferragni vi consiglia la moda spaventa passeri per la primavera 2023. E quante povere cretine che le andranno dietro".

Ma non finisce qui, con altri che rincarano la dose: "Dovrebbe essere una trend setter e si veste così?". "Ma è moda questa?", "Se andiamo in giro per Milano così, ho paura solo a pensare cosa possa succedere". Qualcuno è stato anche ironico: "In giro con le mutande, non ce la posso fare...Candida presa nella metro in 3, 2, 1...via!". Intanto dalla Ferragni nessuna replica. D'altronde l'influencer non è nuova a polemiche del genere.