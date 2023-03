Fedez, "mi sento escluso, non capisco", gelo con la Ferragni?

13 marzo 2023 a

Fedez lo ammette candidamente: "Non sto capendo nulla". È quanto si vede in una stories pubblicata dal rapper milanese sul suo profilo Instagram. Chiara Ferragni e il loro figlio Leone sono sul divano e il bambino che sta sfogliando un libro ripete ad alta voce parole e frasi con la mamma in inglese. Leone lo parla in modo molto fluido nonostante abbia solo 4 anni. Sicuramente lo parla meglio di Fedez che invece si sente come un pesce fuor d'acqua sentendoli conversare in inglese. "Mi sento escluso dalla conversazione. Non sto capendo nulla" scrive il rapper sotto il video.

Ma la cosa più importante è che finalmente si percepisce un clima sereno a casa Ferragnez. I due infatti sembrano aver superato il momento di difficoltà e di conseguenza hanno ricominciato a pubblicare foto che li ritraggono insieme. Era stato Fedez qualche giorno fa a smentire una presunta crisi matrimoniale e a spiegare di aver trascorso giorni complicato per uno psicofarmaco. Insomma, il suo silenzio social era dovuto al suo stato mentale e non a una lite e a delle difficoltà con la moglie.

E d'altra parte la Ferragni aveva anche lei fornito la sua versione: "Sanremo è stato durissima, mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare. Contemporaneamente ho dovuto esserci per la mia famiglia, provare ad essere forte per tutti, a capire come risolvere problemi più grandi di me con la paura di non farcela come moglie e anche come mamma, perché con i tuoi bambini devi essere tu quella forte, sempre", ha detto.