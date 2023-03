Fedez e Ferragni, il sospetto inquietante: "Gara di drammi..."

12 marzo 2023 a

Ma è davvero pace tra Chiara Ferragni e Fedez? Dopo le foto, gli annunci e le stories sui social, comincia a vacillare il fronte dei fan che non sono convinti di quanto raccontato dalla coppia negli ultimi giorni: "Si stava parlando troppo di Fedez ultimamente, Chiara stava soffrendo per le mancate attenzioni e ha deciso di risolvere così, pubblicando un monologo da donna forte e indipendente, fanno a gara a chi ha più drammi", scrive un utente.



E un altro dubbio sbarca sui social tra i commenti agli ultimi post della coppia: "È davvero così o è solo finzione, o meglio... strategia di marketing?". Intanto la cronaca della crisi dei Ferragnez è ferma alle ultime parole rilasciate dalla influencer sui social: "Sanremo è stato durissima, mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare. Contemporaneamente ho dovuto esserci per la mia famiglia, provare ad essere forte per tutti, a capire come risolvere problemi più grandi di me con la paura di non farcela come moglie e anche come mamma, perché con i tuoi bambini devi essere tu quella forte, sempre". Insomma sulla coppia è sempre più mistero. Chissà dove sta la verità...