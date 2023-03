Eros Ramazzotti, la rarissima foto del figlio stupisce l'Italia

15 marzo 2023 a

a

a

Eros Ramazzotti in festa. Il cantante festeggia il figlio Gabrio Tullio. Il piccolo, nato dalla relazione ad oggi finita con Marica Pellegrinelli, compie 8 anni. Gli auguri sono arrivati sui social, dove l'artista ha pubblicato uno raro scatto del figlio. Nella didascalia una vera e propria dedica: "È amore puro, inconfutabile, inconfondibile, unico, è magia. Auguri Gab, ti lovvo". Nello scatto Gabrio Tullio sfoglia un libro.

Questa Aurora Ramazzotti? Dimenticatela: come si presenta ai fan. "Horror", tutti sconvolti | Guarda

Come detto, lo scatto è uno dei pochissimi condivisi da Eror. Ramazzotti e l'ex compagna hanno sempre preferito mantenere i figli lontani dai riflettori. Oltre a Gabrio Tullio, il cantante dalla Pellegrinelli ha avuto Raffaela Maria. Ad aggiungersi ai due la figlia Aurora Ramazzotti, nata dalla storia d'amore con Michelle Hunziker.

La ex coppia si appresta proprio in questi giorni a diventare nonni. Aurora partorirà a breve il primo figlio. Un momento difficile lo ha definito recentemente: "È un momento delicato, intimo, pieno di insicurezze. E non è solo perché il primo trimestre è a rischio. Ci sono quelle che adorano essere incinte – come mia madre – e altre, come me, che fanno più fatica: non è stato il periodo idilliaco che mi era stato dipinto, ero emozionata ma anche impaurita. Ed è doloroso parlarne perché ti senti sbagliata".