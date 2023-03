Chiara Ferragni in bikini, "Lato B esploso": la foto virale

17 marzo 2023 a

Cos'è successo a Chiara Ferragni? La domanda (anzi, il sospetto) dei suoi follower in realtà è un po' più precisa e maliziosa: cos'è successo al suo Lato B? La moglie di Fedez è in trasferta (dorata) in Marocco, un po' per lavoro (una influencer non può mai dormire sugli allori) e un po' per svago. E così si concede una posa glamour nella piscina di uno splendido resort, ovviamente in bikini e altrettanto ovviamente con foto pubblicata su Instagram.

Primo costume del 2023 e prima polemica, abbastanza surreale. C'è chi giura che i glutei della Ferragni si siano improvvisamente "gonfiati", memore della foto virale scattata sul palco del Festival di Sanremo durante il suo celebre monologo fasciata nell'aderentissimo abito nude-look. In quella occasione, assai perfidamente, molti hater parlavano di "forme inesistenti" sottolineandone il fisico eccessivamente filiforme.





Il sospetto ovviamente non è quello di un intervento chirurgico, ma di un più semplice intervento di editing della foto tramite Photoshop e programmi analoghi. "Magari avesse questo tipo di lato B, ovviamente tutto modificato", si legge tra i commenti. "Questo sedere è cresciuto all'improvviso" o "Non mi sembra quello originale" sono altre perfidie a ruota. Una sola cosa è certa: Fedez e i loro due figli Leone e Vittoria sono rimasti a Milano.