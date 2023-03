Fedez, panico alla festa del figlio Leone: "Stava per cadere"

19 marzo 2023 a

Panico alla festa di compleanno di Leone, il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez che oggi compie 5 anni. I due genitori hanno documentato il tutto sui social. Immancabile anche la piccola sorellina Vittoria. Ma proprio durante il momento foto, ecco che c'è un intoppo che sta per rovinare la festa. Durante il soffio delle candeline, Fedez si avvicina alla torta e la spinge, quasi al punto di farla cadere. Per fortuna nessuna dramma: il rapper è stato veloce a bloccarla ed è intervenuta subito un'animatrice che ha ripristinato l'ordine.

Il cantante ha pubblicato alcuni dolci scatti di tutta la famiglia davanti a due torte colorate con la scritta del nome dei figli. "Leone & Vittoria’s birthday party", ha scritto sotto il post. E subito tra i commenti ci si è chiesti se la festa fosse per entrambi i bimbi o solo per Leone. "Non ho capito come mai hanno festeggiato anche Vittoria visto che il compleanno lo compie il 23 marzo", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Volete risparmiare sulla festa". E ancora: "Non si festeggia in anticipo".

Questa giornata, dedicata a tutti i papà, è importante per Chiara Ferragni e Fedez proprio perché è il giorno in cui, cinque anni fa, sono diventati genitori per la prima volta. Il 19 marzo 2018 è venuto alla luce Leone. E per l'occasione i due genitori hanno pubblicato un video che ripercorre questi primi anni del piccolo Leo, dalla sua nascita a oggi, passando per i momenti più divertenti condivisi dai Ferragnez con i loro follower.