Chiara Ferragni si scaccola: il video che la incastra

Fedez è tornato a condividere sui social momenti di quotidianità insieme alla sua famiglia. In una recente storia su Instagram, lo si vede mentre è a casa con il figlio Leone e la moglie Chiara Ferragni. A un certo punto mostra una scena parecchio divertente. Il cantante fa vedere il bambino che si mette le dita nel naso. Ma sono le sue parole a sorprendere tutti. Proprio mentre veniva ripreso, infatti, il piccolo ha rivelato un dettaglio che ha lasciato tutti senza parole.

"Mi scappero come mamma", ha detto il primogenito dei Ferragnez. A quel punto l'influencer ha replicato dicendo che non è vero che lei si mette le dita nel naso: "Io non mi scappero, smettila". Leone, però, continuando nella sua opera, ha insistito. Il tutto tra le risate di Fedez, che alla fine ha aggiunto: "Ti sta facendo una bella pubblicità". La Ferragni, allora, si è mostrata più perentoria. E, rivolgendosi prima al figlio e poi al marito, ha detto: "No amore non farlo, Fede digli di no". L'insolita scena familiare, comunque, ha divertito tutti i numerosi seguaci della coppia. Oggi invece la famiglia al completo festeggia il compleanno di Vittoria, la secondogenita di Chiara e Fedez, che compie due anni.