Diletta Leotta: "Sono incinta!". E il fesso commenta così...

Diletta Leotta è incinta. La notizia era nell’aria da alcuni giorni, ma adesso è stata ufficializzata dai diretti interessati. La conduttrice di Dazn e il compagno Loris Karius, portiere tedesco del Newcastle, hanno annunciato il lieto evento con un video pubblicato sui propri profili social in cui i due si stringono in un tenero abbraccio.

“Vi dobbiamo dire una cosa… ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia”, sono le parole scelte dalla Leotta per dare la bella notizia ai suoi fan. Con Karius è successo tutto rapidamente: i due si sono conosciuti a Londra, durante una cena organizzata da amici in comune ai primi di ottobre 2022. La scintilla è scattata subito, dato che Diletta e Loris sono diventati rapidamente una coppia a tutti gli effetti e dopo soli cinque mesi lei è incinta.

Pochi giorni dopo la cena, Karius era già in Italia per stare con lei. I primi tempi i paparazzi hanno fatto molta fatica a beccarli, anche perché il portiere è ovviamente impegnato il più del tempo con la sua carriera da professionista, ma a un certo punto sono diventati molto attenzionati, dato che sono usciti allo scoperto come coppia. La Leotta è stata sommersa dagli auguri, anche da parte di personaggi famosi, ma uno dei commenti più gettonati e ironici è il seguente: “Diletta, finalmente milf”.