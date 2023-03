Elisabetta Canalis, il vestitino si apre: un décolleté piccante

25 marzo 2023 a

"Que viva México!". Viva il Messico, viva la libertà. E viva Elisabetta Canalis, che su Instagram continua a deliziare le sue migliaia di fan con foto di grande impatto visivo (e sensuale) anche in un momento non proprio facilissimo a livello personale. Nella settimana in cui l'ex velina di Striscia la notizia ha ufficializzato la fine del suo matrimonio con il chirurgo americano Brian Perri (una relazione, in realtà, già finita 4 anni fa ma tenuta nascosta anche per evitare ricadute mediatiche sulla loro figlia Skyler Eva), la splendida showgirl sarda di nascita ma ormai californiana d'adozione ha deciso di pubblicare su Instagram le foto della sua prima vacanza "da single" nel vicino Messico (vicino, ovviamente, considerando la sua casa di Los Angeles).

Ely sembra entusiasta, quasi rigenerata dal calore del Paese centroamericano. A corredo di una gallery di scatti spensierati tra bar, negozietti tipici, feste tra amici e un clima generale di assolato relax, la Canalis scrive in perfetto inglese-americano: "Come si chiama quando puoi annusare i colori? È così che mi sento a San Josè. Abbiamo mangiato tacos a La Lupita, abbiamo camminato per le stradine godendoci la musica e l'artigianato locale".

"I bambini - prosegue - stavano recitando uno spettacolo nella piazza principale della chiesa e si sentiva l'odore del cibo più delizioso che veniva cucinato proprio lì (questo mi ha ricordato il mio bellissima isola Sardegna), è come un assaggio d'estate a sole 2 ore da una piovosa LA... Mi sento così fortunata a poter viaggiare e visitare posti come questo, con uno dei miei migliori amici, Massy. E' stato pura gioia e divertimento".

E molti hanno commentato con entusiasmo il look sbarazzino della 44enne con un fisico da ragazzina, in particolare nella foto in cui da uno svolazzante vestitino estivo fa capolino un décolleté letteralmente strabordante.