Cristina Scuccia, "ora non ha più il super potere": chi la stronca

Cristina Scuccia stroncata da Riccardo Bocca a TvTalk. Il giornalista, nella puntata andata in onda oggi, si è augurato che la partecipazione dell'ex suora all'Isola dei famosi non sia la mutazione definitiva della ragazza: “Per la salvezza, non della sua anima, ma della sua carriera. Ora non ha più il super potere mediatico della tonaca”.

Il reality condotto da Ilary Blasi è in procinto di tornare su Canale 5. E da diverse settimane non si parla d'altro che dei naufraghi. Tra di loro pare ci sia anche l’ex suora Cristina, diventata famosa dopo aver vinto The voice. A tal proposito l’esperto televisivo Riccardo Bocca ha detto: “Ha aderito alla confraternita di Mediaset che ha regole leggermente diverse e le dà un alto e laico gettone di ingaggio. C’è poi l’idea di trascorrere settimane in un gioco in cui si induce appunto per gioco alla fame”.

Riguardo a ciò, Bocca ha aggiunto: “Per me questo è peccato. Immagino che per quel che riguarda il peccato ne capisca abbastanza”. A difenderla è intervenuta Geppi Cucciari: “Chi siamo noi per impedirgli di andare a Verissimo a cantare o all’Isola dei Famosi? Chi siamo noi per giudicarla? Le auguro di essere felice”. Di recente, infatti, l’artista siciliana è tornata a cantare in tv, presentando per la prima volta nel salotto di Silvia Toffanin il suo nuovo brano “La felicità è una direzione”.