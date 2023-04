Chiara Ferragni, bagno nuda nella savana: foto estreme. Ed è bufera

01 aprile 2023 a

È bastato un bagno in topless per scatenare social e web. Ormai Chiara Ferragni sa benissimo come funziona il “giochino” e quanto valgono scatti del genere a livello di interazioni. Tra i tantissimi che la supportano e la elogiano non mancano come sempre gli haters, che magari provano un po’ di invidia nel vedere la bella influencer che si rilassa all’interno di una vasca nel bel mezzo della savana africana.

Gli scatti in topless hanno fatto esplodere Instagram, con la Ferragni che nel giro di qualche ora è addirittura arrivata a 300mila “mi piace”, ai quali va aggiunta una marea di commenti, molti positivi, alcuni negativi. Attualmente l’influencer si sta godendo un viaggio in Africa, dove sta effettuano varie escursioni e safari in compagnia degli amici. Espressione beata, mani a coprire il seno e un panorama mozzafiato a fare da contorno, con tanto di didascalia che recita: “Bagno personale”.

Mica male farselo nel bel mezzo della natura, senza alcun tipo di disturbo e in una sorta di jacuzzi fatta tutta in pietra. Ovviamente gli haters sono accorsi numerosi per rilasciare i loro soliti commenti: si va dal “con i vestiti come tutti non ci sa proprio stare” al “quella che vuoi mostrare te sui social non è emancipazione ma mercificazione del corpo”.