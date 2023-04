Aurora Ramazzotti, "come un imperatore": incredibile regalo al figlio

03 aprile 2023 a

a

a

"Cesare Augusto": questo quanto si legge sulla torta regalata al figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. È stato proprio quest'ultimo a pubblicare la foto del dolce in una storia su Instagram. Quello fatto al primogenito di Aurora, insomma, è un vero e proprio omaggio, con tanto di accostamento ad hoc all'imperatore romano.

Anche se nato da pochi giorni, il piccolo Cesare ha già catturato l'attenzione di tutta la famiglia. La figlia di Eros, però, ha deciso di prendersi un po' di tempo per dedicarsi al suo bambino prima di tornare sui social. La Ramazzotti ha confessato ai follower di vivere un momento magico e intenso: "Ogni momento è una scoperta". Ma non solo. Ha scritto anche: "Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta".

Hunziker-Scotti? Clamoroso a Striscia, "mai successo prima": dietro a questa foto...

Poi il riferimento alla pausa social: "Torno non appena avrò capito meglio cosa è successo". In un recente video post parto, condiviso su TikTok, la neo mamma aveva mostrato l'evoluzione del suo pancione nelle ultime settimane di gravidanza per poi mostrarsi accanto al suo Cesare, appena nato: "Un giorno magari vi racconterò bene com'è andata". Non resta che attendere, quindi, per capire come l'influencer abbia vissuto i suoi primi momenti da mamma.