Aurora Ramazzotti, "4 giorni in clinica": parto, che cosa è successo?

02 aprile 2023 a

a

a

A due giorni dal parto e dalla nascita del primo figlio, Aurora Ramazzotti torna a parlare. Lo fa su TikTok, dove monitora il cambiamento del suo corpo, mese dopo mese, fino alla nascita di Cesare, il figlio avuto con Goffredo Cerza.

E nel video si scoprono anche particolari fino ad oggi inediti: alla 34esima settimana di gestazione, Aurora Ramazzotti si è infatti trasferita in svizzera, dove poi ha partorito. Una circostanza che ancora non era nota.

Aurora Ramazzotti, ma davvero? Subito dopo il parto... occhio a questa foto | Guarda

Dunque Aurora ha spiegato anche le ragioni delle scelta: il parto è avvenuto nella stessa clinica dove era nata lei, una clinica che aveva sempre apprezzato per diversi motivi. E ancora, si scopre che alle 38esima settimana la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti era effettivamente entrata nella clinica, convinta di partorire il giorno stesso. Ma la nascita di Cesare è arrivata soltanto quattro giorni dopo. Sulle ragioni del ritardo, Aurora non si è sbottonata, spiegando che racconterà in futuro ai suoi followers cosa le è accaduto.

Per inciso, la clinica svizzera dove ha partorito si chiama Sant'Anna e si trova a Sorengo, in Svizzera appunto, nel paese d'origine di mamma Michelle. Una struttura esclusiva e molto gettonata tra i vip: anche Barbara Berlusconi, infatti, ha partorito alla clinica Sant'Anna i suoi cinque figli.