Aurora Ramazzotti, "ho registrato tutto": immagini pazzesche dopo il parto

Aurora Ramazzotti è finalmente diventata mamma di Cesare, il bimbo avuto da Goffredo Cerza. E ha pubblicato su TikTok un video che ha già fatto 1,5 milioni di visualizzazioni dove mostra l'evoluzione del suo pancione negli ultimi momenti della gravidanza. "Ho deciso di registrare l'evoluzione della mia pancia dall'inizio dell'ottavo mese", spiega la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che sono felicissimi di essere diventati nonni. La prima clip mostra il pancione appena entrato alla 31esima settimana. Ma per Aurora il "boom" c'è stato alla 32esima: "Secondo me qua ha fatto un balzo notevole".

Quindi, alla 34esima settimana, la Ramazzotti si è trasferita in Svizzera, vicino a Lugano, per essere già vicina alla clinica dove poi ha partorito e dove è nata lei e la sua mamma Michelle. "37esima settimana, arrivata al limite della sopportazione umana credo", prosegue Aurora che infine arriva alla 38esima settimana, entra in clinica dove pensa di partorire subito ma in realtà lo fa quattro giorni dopo. Ed ecco che il 30 marzo nasce il piccolo Cesare e Aurora sorride nell'ultima clip accanto al suo piccolino: "Volevo monitorare la lievitazione. Ciao panza, sono ufficialmente 24 ore che non ci sei più", ha scritto nella conclusione del video che ormai è diventato virale.