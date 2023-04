Eros Ramazzotti? Michelle Hunziker profetica: la sua donna, oggi...

04 aprile 2023 a

Eros Ramazzotti ha ritrovato l'amore accanto a Dalila Gelsomino, milanese, 34 anni. La loro è una relazione vera e solida: lo prova una foto pubblicata nelle scorse ore da Dalila. Si tratta di un tenero scatto insieme all’artista. Questa inoltre è la prima volta, da quando è finito il rapporto con Marica Pellegrinelli, che Ramazzotti non smentisce di essersi fidanzato.

Ora, tra l'altro, suonano ancor più profetiche le parole che Michelle Hunziker ha pronunciato una decina di giorni fa a Felicissima Sera, da Pio e Amedeo. La conduttrice svizzera, infatti, dopo aver detto di aver ritrovato un legame stupendo con l’ex marito, ha puntualizzato: “Ora si è anche fidanzato”. Tuttavia, non c'è ancora stato nessun annuncio amoroso. Ed è probabile che non ci sarà mai, anche perché Ramazzotti ha sempre preferito mantenere riservata la sua sfera privata e sentimentale.

Nel frattempo Eros è anche diventato nonno: sua figlia Aurora ha dato alla luce il piccolo Cesare lo scorso 30 marzo. E dopo la nascita il cantante ha pubblicato una foto con la manina del neonato e ha scritto: "La vita è meravigliosa, nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani”. Come Ramazzotti, anche la Hunziker è super-felice per l’arrivo del nipotino. Anche se sul suo profilo social ha fatto una simpatica proposta per non farsi chiamare nonna: “Ineke resta la nonna, io sarò la mamma al cubo”.