Evelyn Miller, la donna con due vagine: "Una per il lavoro e l'altra..."

Una storia assurda quella che arriva dall'Australia: Evelyn Miller, 31 anni, nel 2011 ha scoperto di avere due vagine. Si tratta di una rara condizione, il cosiddetto utero didelfo. Dopo diversi anni di difficoltà, la donna ha accettato la sua situazione. E dopo un periodo in cui ha lavorato come escort, ora ha deciso di spostare la sua attività su OnlyFans e PornHub. "OnlyFans mi ha aiutato ad abbracciare finalmente la mia condizione. Creare contenuti e avere persone affascinate in modo complesso dalla mia condizione è davvero fantastico", ha dichiarato.

Evelyn ha detto di aver avuto i primi problemi nel 2005, dopo aver faticato a inserire un tampone. Poi ha scoperto che quella difficoltà era dovuta al fatto che la sua uretra è "più bassa del solito". La 31enne ha confessato che per tanto tempo "ho evitato il sesso. Non sapevo cosa c'era di sbagliato in me. Provavo così tanta ansia". La sua patologia, inoltre, può causare infertilità. Per questo all'inizio la donna ha temuto di non poter avere figli. Tra il 2020 e il 2021, invece, ha concepito due bambini, nati dall'unione con il marito Tom.

Proprio con il marito, Evelyn nel 2018 ha creato un account OnlyFans. Che le permette di guadagnare 12mila dollari a settimana. "Ho una vagina per il lavoro e un'altra per la vita privata - ha raccontato -. Le persone sono davvero curiose: adorano il fatto che io abbia due vagine. La piattaforma mi ha dato l'opportunità di sensibilizzare sull'utero didelfo. Tante donne mi inviano messaggi sulla loro condizione e sulle loro difficoltà. Sono davvero grate nel vedere qualcuno essere così aperto sul tema".