Cesare Cremonini e la famosissima giornalista Rai... voci clamorose

Un gossip esplosivo coinvolge (o sconvolge?) il mondo della musica italiana e la Rai. Secondo Chi Magazine, ci sarebbe un nuovo segretissimo amore per Cesare Cremonini. L'ex leader dei bolognesi Lunapop, da vent'anni stimato e apprezzato solista, dopo aver posto termine alla relazione con la giovane Martina Maggiore (a cui aveva dedicato il suo brano Giovane stupida) si starebbe frequentando con un volto assai noto di viale Mazzini: per la precisione, una delle giornaliste più affascinanti e più quotate della Tv di Stato.

Come riporta il magazine diretto da Alfonso Signorini, che non fa nomi (in questo senso Cremonini è una garanzia di riservatezza, attentissimo a non far trapelare nulla sulla sua vita privata e sentimentale, se non a giochi ormai fatti), la loro relazione sarebbe "sbocciata da poco" e anche per questo i due innamorati starebbero attentissimi a mantenere il più stretto riserbo.

L'ultima relazione di Cremonini, come detto, è stata con la Maggiore che su Instagram nei mesi scorsi aveva voluto porre fine alle voci su quella storia durata due anni e mezzo, sottolineando in ogni caso il grande affetto che la legava al suo ex. Sui motivi della rottura, però, nessuno dei due diretti interessati si è mai esposto. Un copione già vissuto in passato, quando Cremonini aveva avuto una storia con la collega Malika Ayane (per cui aveva scritto Hello), dal 2009 al 2011, restando poi amici. A livello di gossip, si era poi parlato di un flirt con l'ex velina di Striscia la notizia, la bellissima Ludovica Frasca, prima di conoscere la studentessa Martina, assolutamente lontana dal mondo dello spettacolo. In quel caso però, nessuna conferma. Dopo essersi lasciati hanno mantenuto un rapporto di amicizia.