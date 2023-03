Al Bano, il "missile" di Striscia: "Lui con Rita...", la voce imbarazzante

24 marzo 2023 a

a

a

Al Bano al centro del gossip. A lanciare la voce indiscreta è Striscia la Notizia che ha rispolverato un breve video di Domenica In di qualche giorno fa. Nella clip si vede Al Bano ospite di Mara Venier mentre parla dei suoi affari di cuore. Ma all'improvviso la "Zia Mara" lo ferma e dice una frase che lascia il pubblico interdetto: "Guarda non posso dirlo ma tu in un periodo frequentavi una mia amica...".

Piccolo momento di gelo. Poi accade l'impensabilie, la Venier si alza, va verso Al Bano e ribadisce a bassa voce : "Si tratta di Rita...". Al Bano finge di non ricordare ma la bomba ormai è esplosa. E così Striscia avanza alcune ipotesi su questa fiamma del passato del cantante: "Si tratta forse di Rita Pavone? I due hanno avuto una relazione?". Finita qui? Nemmeno per sogno. Al Bano è costantemente nel mirino di Striscia.

"Al Bano? Come festeggia il compleanno": Romina e Lecciso, voci clamorose

Così arriva la stoccata: "Forse si tratta di Rita Rusic o magari di Rita Dalla Chiesa?". Tutte supposizioni che però aprono qualche interrogativo sul passato di Al Bano che di fatto a quanto pare non ha avuto solo Romina nel suo cuore per poi far spazio alla Lecciso...