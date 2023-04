Ramazzotti e la mano, cosa spunta dalla culla: la foto che scatena il delirio

16 aprile 2023 a

Nemmeno Aurora Ramazzotti sfugge alla regola: per chi diventa mamma e papà, ogni giorno insieme al bebè è una scoperta. Ansia, certo, un po' di angoscia e parecchie preoccupazioni, per non parlare dei dubbi sulla propria (im)preparazione. Ma anche tanti indimenticabili attimi di semplice, quasi banale felicità e stupore.

Il piccolo Cesare, figlio avuto dal compagno Goffredo Cerza, è venuto al mondo da sole due settimane ma vanta su Instagram già un album fotografico di tutto rispetto. Merito della figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker, che dopo aver celebrato i 9 mesi di gravidanza più mediatici di sempre continua mostrando la crescita del bimbo, quasi minuto per minuto.

Anche quando dorme. Divertita, Aurora pubblica tra le sue storie uno scatto del rampollo, appisolato nella sua culla con la manina sinistra che spunta rivolta verso l'alto, apparentemente in sospeso. Alla foto, la Ramazzotti ha paragonato il gesto sportivo di LeBron James, la più grande star del basket mondiale, icona della Nba e secondo molti unico degno erede di Sua Maestà Air Michael Jordan.

"Dorme così", se la ride Aurora con tanto di emoji, suggerendo una precoce passione per la palla a spicchi. Sarà davvero così? Probabilmente, per scoprirlo, basterà continuare a seguire su Instagram mamma e papà.