Chiara Ferragni, questa foto scatena l'inferno: "Hai toccato il fondo"

Chiara Ferragni ancora al centro della polemica. Dopo la vacanza a Dubai, per l'influencer non c'è pace. Questa volta a scatenare gli utenti del web ci pensa una foto. Qui la moglie di Fedez si fa immortalare nella sua cabina armadio della sua lussuosa casa a Milano. A scatenare gli haters un dettaglio: le borse di Chanel, o meglio, la loro grande quantità.

"Più che un closet di lusso sembra una bancarella … forse abbiamo toccato il fondo", scrive indignato un utente mentre un altro gli fa eco: "Affogata nelle borse, negli abiti, nelle scarpe, la vita è tutto un brand per lei". E ancora: "Che inutile ostentazione e quanto spreco", "La fiera delle vanità".

Ma qualcuno si è anche lasciato andare a qualche consiglio: "Le Chanel non vanno tenute così, vanno messe nella loro dustbag e dentro la loro scatola originale". A più di una persona si spezza, infatti, il cuore: "Le Chanel buttate così noooooo…. Vengo a sistemartele". Non è la prima volta che l'imprenditrice digitale viene criticata per la sua vita sopra le righe. Basta pensare agli attacchi ricevuti quando si è fatta filmare mentre scartava regali firmatissimi. Se siano acquistati da lei direttamente o regalati dalle aziende non è però dato sapersi.