Ilary Blasi, Bastian gioca con la figlia? Si dice che Totti... L'indiscrezione

Un video postato da Ilary Blasi nei giorni scorsi non è passato inosservato. La conduttrice ha ripreso il suo attuale compagno, Bastian Muller, intento a giocare con la figlia Isabel, 7 anni, avuta dal matrimonio con l’ex marito Francesco Totti. Pare che nel corso degli ultimi mesi il suo fidanzato sia diventato sempre più importante per lei. Stando a delle indiscrezioni, però, all'ex calciatore della Roma non andrebbe giù il fatto che Bastian trascorra del tempo con i suoi figli.

Nel filmato pubblicato dalla Blasi sui suoi social, si vedono Isabel e una sua amica impegnate in un popolare gioco da tavolo, “Attenti al pirata”. A un certo punto, si sente l’amica di Isabel rivolgersi a Bastian chiamandolo per nome. Ilary non inquadra il volto dell’imprenditore ma soltanto le mani, mentre lui risponde alla bambina in inglese. In sottofondo si sente anche la voce della stessa Ilary.

La presentatrice starebbe vivendo un momento molto positivo della sua vita, dopo la separazione dall’ex capitano giallorosso. A seguito di un periodo di pausa dalla tv, infatti, la Blasi è tornata sul piccolo schermo, prima a Verissimo, dove però non ha voluto pronunciarsi sulla rottura con Totti, e poi al timone dell'Isola dei Famosi. A sorpresa, nel corso della prima puntata del reality, la conduttrice non ha risparmiato qualche frecciatina all’ex.