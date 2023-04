Chiara Ferragni, forme al vento: oltre la censura, le foto-scandalo

27 aprile 2023 a

L’ultimo adv di Chiara Ferragni per Dior non è andato esattamente come pensava l’influencer… o forse sì. I bracciali, gli orecchini e gli anelli dorati sono passati in secondo piano per via di alcuni scatti in cui si vedono chiaramente i seni della moglie di Fedez. Ciò ha innescato le solite polemiche degli odiatori seriali da tastiera.

“Pensati libera di non mostrarti sempre nuda e di essere apprezzata anche vestita”, ha scritto un utente citando il verso della famosa stola indossata dalla Ferragni in occasione del Festival di Sanremo. “Chiara, ti prego, fermati e salvati - ha scritto un altro hater - da donna a donna, dimmi: quale libertà rivendichi mostrandoti così? Ma dove sta la necessità di mostrare i capezzoli per pubblicizzare una linea di gioielli?”.

Moltissime donne hanno invece apprezzato gli scatti della Ferragni, convinte che faccia bene a esibire tutto ciò che desidera. “Se ha o meno il seno di fuori - ha scritto un utente - in realtà noi non dovremmo farci caso, esattamente come succede quando guardiamo le foto di un uomo a petto nudo. Ma dove andremo a finire se vi scandalizzate per due capezzoli? I peggiori insulti sempre alle donne, che tristezza. Uomini scandalizzati per due capezzoli: vorrei vedere i vostri commenti se avesse una quarta di reggiseno”.