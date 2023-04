Matrimonio rovinato, il dramma della sposa: come becca due invitati

28 aprile 2023 a

Due invitate con tanto di vestito bianco. È accaduto a un matrimonio immortalato su TikTok. Qui si vede una sposa incredula, e in lacrime. Si tratta Isabella Santos Giha. È stata lei a pubblicare un video con oltre 16 milioni di visualizzazioni in un giorno. Nel girato si vede una donna che indossa un lungo abito di pizzo bianco mentre l'altra è ritratta seduta in quello che la tiktoker descrive come "un vero abito da sposa".

E il filmato lo dimostra: bianco, con fiori applicati e gonna in tulle. "Per favore, non indossare mai il bianco al matrimonio di qualcuno. È triste e mancanza di rispetto", è stato lo sfogo della malcapitata. "Vino rosso", ha commentato un utenti mentre altri gridano vendetta: "Oops, ti ho versato addosso il mio drink". Eppure qualcuno ha ricordato a Isabella che avrebbe potuto cacciare le invitate vestite di bianco.