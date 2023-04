Ludovica Valli, "come usa il latte materno": tutti sconcertati

28 aprile 2023 a

Ludovica Valli è una mamma influencer, nota per pubblicare tutti i giorni storie e foto in compagnia dei suoi figli. Questo suo modo di fare le ha attirato nel corso del tempo alcune critiche, con degli hater piuttosto ostinati che la tormentano perché sostengono che non tenga privato alcun momento, nemmeno uno molto delicato come quello dell’allattamento.

Nelle ultime ore la Valli si è ritrovata al centro di una strana polemica, legata ad alcuni gioielli “particolari” che si sarebbe fatta fare appositamente. Nelle sue storie su Instagram ha infatti raccontato di aver commissionato dei gioielli che sono strettamente legati ai suoi figli. In particolare ha ricevuto un anello che è una fedina bianca a forma di cuore: la stranezza è che al suo interno contiene un po’ di latte materno, appartenente proprio all’influencer.

La Valli ha quindi inviato un po’ del suo latte per consentire all’azienda di realizzare l’anello attraverso un processo speciale: il latte viene solidificato e riposto all’interno della resina sull’anellino, che in questo modo non si può deteriorare nel tempo. L’influencer ha svelato che vorrebbe fare un altro anello del genere, ma con una ciocca di capelli della sua ultima bambina o addirittura un pezzetto di cordone ombelicale.