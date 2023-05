Chiara Ferragni, "ora ve ne posso parlare": la foto che inquieta i fan

10 maggio 2023 a

Chiara Ferragni preoccupa i fan: ad allarmare tutti è stato l'ultimo post pubblicato su Instagram dall'imprenditrice. Nella foto infatti si vede spuntare dal top un cerotto, come se Chiara si fosse ferita o si fosse sottoposta a un intervento. L'influencer arriva da un periodo di lavoro molto intenso e da una serie di problemi familiari, legati anche alla salute del marito Fedez. E negli ultimi mesi secondo alcuni utenti sarebbe apparsa anche piuttosto dimagrita e con lo sguardo più triste.

Qualche mese fa, tra l'altro, i suoi fan si erano preoccupati sempre per la presenza di un cerotto spuntato in diverse occasioni. Chiara, però, in quel caso aveva spiegato di essersi sottoposta a un piccolo intervento per rimuovere un neo: "Visto che ho avuto il risultato ve ne posso parlare. Una volta all'anno, adesso una volta ogni sei mesi, faccio una visita dei nei perché ho familiarità coi melanomi", aveva detto.

"Durante un recente controllo è risultato che un neo che avevo sul braccio era leggermente cambiato di colore, per questo i medici hanno deciso di rimuoverlo - aveva confessato la Ferragni ai suoi fan -. Fortunatamente è arrivato il risultato dell'istologico, è tutto ok. Era un neo cambiato e da togliere perché poteva trasformarsi in un melanoma".