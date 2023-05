Fedez ancora sotto ai ferri: "Non ve lo avevo raccontato..."

02 maggio 2023 a

Fedez ancora sotto i ferri. Il rapper si è sottoposto a una nuova operazione. Questa arrivata dopo l'intervento per esportare il tumore al pancreas. "Oggi - ha spiegato su Instagram - tolgo dei punti. Non ve l'avevo raccontato, ma mi sono dovuto far riaprire parte della cicatrice che avevo sulla pancia". Un'operazione segreta, dunque, ma che è finita nel migliore dei modi. "Durante l'operazione (quella per la rimozione del tumore, ndr) mi si erano aperti dei punti e avevo dei buchi sulla pancia. Me la sono fatta sistemare e oggi tolgo i punti, finalmente avrò una cicatrice carina, una roba estetica", ha spiegato ancora.

Solo qualche settimana fa l'artista e marito di Chiara Ferragni era tornato a parlare della malattia che lo ha colpito e dal quale è guarito: "Vivo assolutamente bene oggi, anche se ho ancora problemi di tipo gastrico, di digestione. Il mio pancreas, o meglio quel che ne rimane, non produce più abbastanza enzimi e sono costretto ad assumerli prima di mangiare".

Ad oggi, concluso il nuovo appuntamento con i medici, Fedez non ha intenzione di fermarsi. Il rapper, infatti, continua ad andare in onda con il suo podcast Muschio Selvaggio, che ha registrato un grande successo.