Bruganelli e Bonolis, "cosa vuoi dirci?": una foto intima e inspiegabile

Storie di legami affettivi e di eventi inspiegabili, una è quella del roseto del papà di Paolo Bonolis, popolare conduttore televisivo targato Mediaset. Silvio Bonolis, scomparso poco prima della nascita della prima figlia nata dall'unione con Sonia Bruganelli e chiamata proprio Silvia in suo onore. Un roseto di rose rosse che, magicamente, ha cominciato a fiorire con rose… bianche! Lo stesso Bonolis è rimasto sorpreso e, una volta chiamato il giardiniere, anche quest’ultimo non ha saputo dare una spiegazione.

Lo ha confessato lo stesso showman a Verissimo. A dare la notizia dell’ultima fioritura è Sonia Bruganelli, sua moglie e produttrice di Ciao Darwin. Sempre nel salotto di Silvia Toffanin, invece, Paolo Bonolis ha raccontato, commosso, della malattia del padre e di una promessa: “Sonia era incinta, mi disse lui che se non avesse potuto, io avrei dovuto portarle un mazzo di rose bianche per la nascita della bimba. Lui poi morì, nostra figlia Silvia nacque con alcuni problemi e la promessa venne dimenticata. A fine maggio, le rose del nostro terrazzo, da rosse, fiorirono bianche”.

Anche al Maurizio Costanzo Show, Paolo Bonolis rivelò il legame con suo padre, che affrontò con coraggio la brutta malattia: "Se n'è andato in due giorni". Quest’anno l’episodio si è ripetuto e la Bruganelli su Instagram ha così commentato: “Quest’anno vuoi di nuovo dirci qualcosa…”. Subito centinaia di fan hanno commentato con affetto l’accaduto. “È una coccola all'anima sapere che in qualche modo i nostri cari ci dimostrano di essere ancora accanto a noi”, scrive un utente, mentre un altro commenta “Tuo suocero vi sta vicino e vi guarda dal cielo”. Che ci sia un nuovo arrivo in casa Bonolis o che sia un messaggio di sostegno alla coppia Bonolis-Bruganelli, recentemente in difficoltà? Se son rose… fioriranno!