Ciao Darwin, "fatta fuori dalla Bruganelli": caos da Bonolis

Che fine ha fatto Giulia Salemi? Non è un caso da Chi L’Ha Visto?, ma la domanda resta e riguarda le registrazioni della nuova edizione di Ciao Darwin, in cui la conduttrice italo-persiana ha marcato visita e, invece, avrebbe dovuto capeggiare le “influencers” e gareggiare contro i “Lavoratori” capitanati da Cristina Quaranta, tornata a lavorare come cameriera, dopo l’ultima esperienza al GFVip. Qualcosa pare essere andato storto, la Salemi è stata sostituita con un altro volto noto del web ed ex-partecipante del Grande Fratello, cioè Soleil Sorge.

Ci sarà mica lo zampino di Sonia Bruganelli, produttrice della trasmissione? Lei ha sempre avuto un debole per Soleil, l’ha sempre difesa anche durante il reality di Alfonso Signorini, al contrario di Giulia Salemi, con cui ci sono stati diversi screzi. Scaramucce da tv, sembra, perché alla fine del programma la Bruganelli aveva regalato una borsa costosa a Giulia per festeggiare la fine del programma. Scrive una fan, tale Fabia Natoli su Instagram: "Cara Sonia, lei mi è sempre sembrata una persona onesta e di parola, sostituire la Salemi con una qualunque Soleil, dopo aver detto pubblicamente che ci sarebbe stata lei, la trovo una bassezza inaudita. Le faccio i miei complimenti”.

Quindi? Come sono andate le cose? Prova a far chiarezza la stessa Sonia: “Non ho sostituito io Giulia, ma è accaduto l’esatto contrario”, alludendo infastidita al fatto che sia stata la Salemi a rinunciare al programma. Sarà la stessa influencer a chiarire la sua posizione sui social o ci porteremo questo mistero nella tomba? Di sicuro, le tensioni sembrano non essere destinate a placarsi.