Nina Moric ricoverata, "l'operazione avrà conseguenze": ore d'ansia

Dopo giorni di silenzio Nina Moric ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Attraverso Instagram, ha condiviso foto e video dal letto dell'ospedale, lasciando intendere di aver affrontato un problema di salute e un intervento medico. Non ha fornito dettagli specifici sulla natura del problema, ma ha rassicurato i suoi follower che sta bene e che è stata sostenuta da un team medico eccezionale.

"Il dolore fisico mi sta consumando": il dramma di Nina Moric, le sue condizioni di salute

“Si diciamo che non è stato un periodo facile", ha detto ai follower la Moric. "Ho avuto questo malessere che per fortuna è stato sconfitto dall’equipe di tutti i medici, infermieri, anestesisti di Humanitas di Rozzano che sono angeli custodi. Ci sono un po’ di conseguenze però sono forte e tutto andrà benissimo. Detto questo sto bene, e mi dispiace di aver allertato tutti. Non volevo dare nessuna preoccupazione a nessuno”. Ringraziato il personale medico e sanitario la show girl ha detto di stare bene anche se non ha negato che la strada verso la completa guarigione sarà lunga e complessa e a quanto pare, subito dopo l’operazione, dovrà iniziare un percorso di cure.