Belve, Nina Moric fuori controllo: "Io malata di mente?", gelo dalla Fagnani

Nina Moric ospite di Francesca Fagnani a Belve. Nella seconda puntata del programma di Rai 2, la modella ha ripercorso alcuni avvenimenti che hanno segnato la sua vita: dalle presunte violenze subite dai genitori al matrimonio con Fabrizio Corona, La Moric cammina sempre a testa alta, tanto da confidare di essersi tatuato il suo nome sul braccio: "L’ho tatuato per paura di perdere me stessa. Così mi ricordo la persona più importante chi è".

Negli ultimi tempi hanno tenuto banco la litigata con l'ex marito e i rapporti con il figlio Carlos. Da qui lo sfogo: "Dicono che sono malata di mente, ma nessun medico me lo ha mai diagnosticato". Anche sulle vessazioni subite, la Moric confessa: "Non sono una bugiarda, oggi dico la pura verità. In passato mi sono creata delle verità parallele. Ogni volta in base a come mi sentivo davo una versione diversa, magari non è accaduto niente, magari devo solo ricordarmi che ho avuto due genitori che hanno fatto del loro meglio. Si tratta di auto flagellazione. Mi sono fatta soltanto del male da sola".

Poi il pensiero va a Corona: "Con lui eravamo due persone infelici, entrambi molto fragili". Infine, sulle simpatie di destra, la modella frena: "Ma quale donna di destra... Sono dislessica, non so neanche qual è la destra e la sinistra. Ho abbracciato quella battaglia, ma non capivo niente. Sono stata manipolata per interessi di altri".