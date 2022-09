Nina Moric, il dramma: "Il dolore fisico mi consuma", le sue condizioni di salute

Francesco Fredella 13 settembre 2022 a

Cosa succede a Nina Moric? L'ex moglie di Fabrizio Corona sta trascorrendo momenti difficili. Alcuni problemi di salute la starebbero mettendo a dura prova. È proprio l'ex moglie di Fabrizio Corona a parlarne su Instagram, senza freni. “Non ho paura dell’esito dell’esame istologico, voglio solo spegnere questo dolore atroce. Pur avendo una soglia di dolore altissima, questa volta il dolore fisico mi sta consumando”, racconta la Moric.

Insomma, ci sarebbe un documento - come si nota dal post - che parla di una valutazione istologica per scoprire l’origine di un problema intestinale. Nina Moric avrebbe, quindi, un problema di salute. E pare che si tratti di qualcosa di serio. Molto serio.

Cosa fa tutto il giorno? Cerca di distrarsi guardando la televisione o dedicandosi all'arte. E poi c'è Freddie Mercury, che è da sempre uno dei suoi idoli. In un momento così difficile la musica scandisce le sue giornate. Un altro grande problema nella vita della Moric potrebbe essere l'allontanamento di suo figlio Carlos, che è nato dalla relazione con Fabrizio Corona. Una storia d'amore fatta di incomprensioni e riavvicinamenti, un po' come le montagne russe. La Moric e Carlos si sono allontanati per alcune incomprensioni, ora il ventenne vive con suo padre. Un duro colpo da mandare giù.