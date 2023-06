Giulia Salemi e Pretelli, "punto di rottura": la crisi di nervi di mamma Fariba

Roberto Tortora 01 giugno 2023 a

a

a

Ammiratori si, ma invadenti no. Lo sfogo su Instagram è di Fariba Tehrani, mamma della modella e influencer Giulia Salemi. Arrivata in Italia da Teheran giovanissima, anche lei, come la figlia, è diventata un volto noto della tv. È stata, infatti, opinionista a Pomeriggio Cinque e Domenica Live, condotti da Barbara D’Urso su Canale 5. Nel 2016 ha partecipato a Pechino Express insieme alla figlia e nel 2021 ha concorso anche all’Isola dei Famosi.

La signora ha condiviso una stories nella quale si è lamentata del comportamento inopportuno di alcuni suoi followers nel giudicare e attaccare lei per il rapporto della figlia con Pierpaolo Pretelli che sarebbe giunto al punto di rottura. Anche se la questione non l’ha esplicitata, i riferimenti sono abbastanza chiari: “Mi sembra poco rispettoso che persone che hanno trovato il mio numero tramite il lavoro o acquisti per beneficenza continuino a scrivermi o addirittura chiamarmi insistentemente! Ancora più assurdo è che si credono anche nel giusto, oltre che disturbare insistendo a chiamare magari anche in momenti incasinati. Pretendono che gli rispondo pure. Ma secondo voi io vengo a rompervi l’anima e chiedervi le vostre cose famigliari???”.

In vacanza con l'auto elettrica: per Giulia Salemi finisce davvero male

La donna ha poi continuato facendo anche un piccolo riferimento al fidanzato (o ex?) della figlia: “È assurdo invadere la nostra privacy! O per parlarmi male del mio Pier, oppure per fare domande indiscrete! Chi ti ama veramente non invade!”. Ai followers, evidentemente, la rottura tra Salemi e Petrelli non è andata giù e hanno preso di mira la madre di lei per essere aggiornati quotidianamente sulla veridicità dei rumors sui due ragazzi. La Tehrani ha poi affermato: “Mi vedo costretta a chiudere questo numero e comprarmi un’altra scheda telefonica con un nuovo numero”. Non si fa di tutta l’erba un fascio, però, questo lo sa anche Fariba che ha chiuso la sua serie di sfoghi specificando che non tutti i suoi fan sono così e che la maggior parte invece è molto rispettosa. Ha condiviso la stories anche Deianira Marzano che ha commentato l’accaduto dicendo: “Mi dispiace per Fariba, i follower dovrebbero essere meno invadenti.”