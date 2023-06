Aurora Ramazzotti, "la fissava per ore". Poi il colpo di scena

05 giugno 2023 a

Ogni giorno da mamma (e da papà) è una scoperta. La differenza tra Aurora Ramazzotti e gli altri neo-genitori è che lei, da figlia di super vip del calibro di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker e soprattutto da influencer consumata, condivide tutto quanto su Instagram, dandolo in pasto a migliaia di fan e hater.

Il piccolo Cesare, avuto poche settimane fa dal compagno Goffredo Cerza, cresce benissimo e regala emozioni infinite. L'ultima? Una bizzarra abitudine che ha stupito Aurora, come confermato da lei stessa sui social.

La rampolla aveva notato che il neonato, la cui vista non è ancora pienamente sviluppata, mostrava una strana passione per il... muro. "Senza saperlo ho preso una carta da parati che Cesare fissa per ore (nonostante non ci veda ancora bene) - scrive la figlia di Ramazzotti e Hunziker -. Ho scoperto che il neonato mostra interesse nei confronti dei colori molto intensi e dei contrasti chiaro-scuri. Ciò accade perché è in grado di distinguere il buio dalla luce ma allo stesso tempo la messa a fuoco non è ancora completamente sviluppata. I contrasti di tipo bianco e nero risaltano rispetto a un ambiente che, alla vista del neonato, appare molto sfocato".

Un fenomeno fisico e biologico in grado, come sempre accade con i neonati, di affascinare e ammaliare anche gli adulti.