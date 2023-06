Chanel Totti, bikini strizzatissimo: come la beccano in spiaggia

10 giugno 2023 a

Chanel Totti e Cristian Babalus sembrano fare sempre più sul serio. La loro relazione non è iniziata con i migliori presupposti, dato che è subito stata al centro di una bufera mediatica: il famoso tiktoker è padre di una bambina avuta da una precedente storia, con l’ormai ex fidanzata che lo ha accusato di averla tradita pochi giorni dopo aver partorito.

Una vicenda che non fa molto onore a Babalus, che però adesso sembra fare sul serio con la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. Anzi, la relazione secondo i ben informati starebbe procedendo a gonfie vele: dopo aver trascorso qualche giorno in Svizzera con la conduttrice di Mediaset e il suo nuovo compagno Bastian Muller, la coppia ha condiviso sui social alcune foto mentre cenava a lume di candela. Cena che si è svolta in una tipica trattoria romana, dopodiché la serata è proseguita con un cocktail in un noto locale.

Insomma, sembra andare a gonfie vele la loro relazione, con Chanel che nonostante i 16 anni appare già molto matura dal punto di vista fisico. Lo si evince chiaramente dalle foto che la ragazza condivide sui social, come quella che la ritrae in un bikini sexy che esalta le sue forme. Di sicuro ne arriveranno altre nelle prossime settimane, dato che le vacanze estive sono appena agli inizi.