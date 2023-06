Madonna, scollatura vertiginosa? Il dettaglio esplosivo

16 giugno 2023 a

Altro video sui social di Madonna. La cantante è pronta per il suo prossimo tour estivo, quello intitolato "Madonna: The Celebration Tour" che inizia il prossimo 15 luglio. Il filmato ha però scatenato gli utenti del web. Il motivo? La scollatura mostrata in primo piano. Ma non solo, perché ai più attenti non è passato inosservati un dettaglio, ossia quanto quel video sia stato "ritoccato" con filtri e postproduzioni.

La regina del pop, oggi 64enne, non ha mai nascosto di essersi sottoposta a diversi interventi chirurgici. Non a caso tempo fa ha pubblicato una foto dalla didascalia che lascia poco spazio a dubbi: "Guardate quanto sono carina ora che il gonfiore dovuto all'intervento è diminuito", ha scritto aggiungendo alla battuta un'emoticon di grandi risate. Nella foto la si vede con treccine rosse e cappellino con la scritta "spiritualmente affamata".

Qui guarda l'obiettivo con aria di sfida. Il riferimento è alla cerimonia dei premi per lo spettacolo. Per l’occasione l'artista si mostrò con un volto estremamente lucido e gonfio. Oggetto, inutile dirlo, di diverse critiche. Anche in quel caso i follower le hanno fatto notare che stava esagerando. Ma, a quanto pare, Madonna preferisce fare sempre di testa sua fregandosene delle polemiche.