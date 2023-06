Angela Cavagna e Sabrina Salerno: "Il seno? Trova le differenze", foto estreme

01 giugno 2023 a

Nuovo, succoso capitolo nel piccantissimo "seno-gate" tra Sabrina Salerno e Angela Cavagna. Qualche giorno fa l'ex infermiera sexy di Striscia la notizia, una delle maggiorate più famose della tv italiana a cavallo tra anni Ottanta e Novanta, aveva ripescato le accuse alla cantante ligure, icona erotica degli italiani fin dai tempi eroici di Boys e Siamo donne, di essere, in parole povere, rifatta. Un ritocchino al suo monumentale Lato A, ancora stupefacente a 55 anni, come dimostrano le foto che quasi quotidianamente la Sabrina nazionale continua a pubblicare sul proprio profilo Instagram per la gioria di migliaia di fan più o meno stagionati.

La Salerno, piccatissima, ha deciso di pubblicare addirittura la perizia medica che dimostra come il suo generoso décolleté sia tutto frutto di Madre Natura. Carta canta, insomma, datata 25 maggio 2023. "Vedo in data odierna la sig.ra Salerno Sabrina. Giunge alla mia attenzione per visita specialistica finalizzata ad escludere la presenza di protesi mammarie". "La storia clinica, gli esami pregressi e l'obiettività attuale - concludeva il medico - escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari (protesi)".

La Cavagna, però, non abbozza e anzi rilancia, sempre, rigorosamente, via social. Sul suo profilo Instagram Angela, abituata a pubblicare clamorosi selfie in bikini da località esotiche, condivide un foto-confronto sopra le righe. Da un lato lei, giovane e abbondante. Dall'altra Sabrina, altrettanto giovane e decisamente un po' più "piatta". "Trova le differenze… - se la ride maliziosa la Cavagna -. Qui non si tratta di una perizia fatta da un amico chirurgo plastico che peraltro senza una controparte lascia il tempo che trova, ma sarebbe sufficiente guardare le foto… Per concludere… grazie per la visibilità assolutamente non cercata né voluta ricevuta per una notizia di ben 30 anni fa per cui chiudo l'argomento e me ne torno al mare…". Si attendono sviluppi sotto l'ombrellone: sarà una lunga estate caldissima.