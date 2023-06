Caterina Balivo scatenata contro Striscia la Notizia: "Siete ossessionati"

Roberto Tortora 16 giugno 2023 a

Caterina Balivo contro Striscia La Notizia. L’attacco della showgirl parte dallo studio de La Vita in Diretta in cui era ospite. Il tema in discussione è il “Baby botox”, cioè una pratica comune tra i ragazzi che, appena maggiorenni, subito ricorrono a ritocchini estetici per ammorbidire le labbra o eliminare le prime rughe. A tal proposito, la Balivo ne ha approfittato per rispondere a un servizio che Striscia La Notizia le aveva dedicato qualche anno fa, all’interno dell’ormai celebre rubrica “Fatti e Rifatti”.

Queste le parole della conduttrice: “Un po’ di tempo fa uscì un servizio di Striscia la Notizia in cui si diceva che mi ero rifatta naso, seno e labbra. Non ho mai risposto perché ho detto ‘vabbè è un tg satirico, cosa devo rispondere?’ Sapete quante volte mi trovo messaggi con scritto: ‘Ah ti sei rifatta, aveva ragione Striscia’. No, sono bella così. Ormai siamo talmente ossessionati che si pensa che una donna di spettacolo sia per forza rifatta”.

Lo scanner test che analizza tratto per tratto le figure dei volti nella rubrica satirica del tg di Antonio Ricci aveva, infatti, sostenuto che Caterina Balivo si sarebbe sottoposta ad alcuni interventi al naso, al seno e alle labbra. Mostrando i cambiamenti d’immagine nel corso degli anni della showgirl napoletana, Striscia aveva sostenuto la sua tesi mostrando evidenti cambiamenti: “Il naso sembra leggermente diverso, che dire del seno rigogliosamente cresciuto e infine qualche maligno parla di un leggero intervento di blefaroplastica”. E già all’epoca la Balivo aveva abbozzato una prima risposta, postando una clip sul suo profilo Instagram in cui si toccava naso e seno, esclamando: “Non sono rifatti”.