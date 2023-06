Aurora Ramazzotti, sedere per aria: il video più piccante in assoluto

17 giugno 2023 a

a

a

Superati i momenti "critici" delle prime settimane da mamma, Aurora Ramazzotti è pronta a imperversare di nuovo sui social (che non ha mai abbandonato) con la sua "rubrichetta" su Instagram, il filo diretto con i fan (e gli hater) sulle Stories, un botta e risposta all'insegno della sincerità totale. E proprio per questo, a volte, imbarazzante e piccante. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti prima della gravidanza e della nascita di Cesare, già social-star a sua insaputa, aveva preso talmente seriamente l'appuntamento fisso con i suoi follower da chiamarlo proprio così, "la Rubrichetta", non senza ironie.

Michelle Hunziker fa impazzire i fan: il bikini? Occhio al dettaglio | Guarda

"A luglio sarà un anno che non faccio la rubrichetta", scrive con un pizzico di nostalgia. C'è chi dice che la riflessione sia l'antipasto al grande ritorno, appunto, anche se Aurora avverte: "Lo so, manca anche a me, ma mi impegnava i sabati pomeriggio e ora non ho più tutto questo tempo con 'banano'", il simpatico soprannome affibbiato al figlio avuto dal compagno Goffredo Cerza. "Vi prometto - prosegue la Ramazzotti - che tornerò prima o poi a farla. Comunque, quanti in mia assenza sono tornati con l'ex?". Così, toccata piano: la più intima delle domande che scatena le fantasie e le confessioni (spesso a luci rosse) chi la segue quotidianamente nelle sue cronache del pancione.

"Ti hanno vista mentre...": la vergogna, di cosa accusano Aurora Ramazzotti

Per ora, però, occorrerà accontentarsi di un amarcord. Aurora pubblica una vecchia storia, in cui una utente le scrive: "Mi sono invaghita dell'ennesimo caso umano... Aiutami". Pronta risposta, con tanto di pose piuttosto ardite: "Digli 'conosco un posto' e senza dirgli niente lo porti dallo psicologo". Basta poco, che ce vo'?