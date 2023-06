Aurora Ramazzotti, "ma quando lo fate... ?": la foto che spezza il tabù

19 giugno 2023 a

Non c'è pace per Aurora Ramazzotti. Per chi, come la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ha fatto di Instagram (e delle decine di story pubblicate e condivise quasi quotidianamente) un campo di confronto con i follower, siano essi fan, hater o semplici curiosi, è inevitabile che ogni frase e ogni foto diventino motivo di pungolo e, a volte, polemica.

Dopo la tradizionale "rubrichetta", fonte di frizzi, lazzi e consigli spassionati a chi la segue (spesso con toni volutamente "spinti", dalle tematiche sessualmente esplicite al gergo volgarotto a cui attingeva a piene mani), ormai dismessa da un anno, Aurora ha trasformato l'epopea privata della sua gravidanza in evento pubblico. Con la nascita del piccolo Cesare Augusto, avuto dal compagno Goffredo Cerza, i commenti esterni sono diventati ancora più vorticosi.





Dal 30 marzo Aurora, e in misura decisamente minore Goffredo, hanno pubblicato foto e aggiornamenti della crescita del bebè. Un mondo d'affetto e amore riversato su Instagram, con un argomento finora tabù.

L'ultimo scatto, tenerissimo, che vede il papà fare smorfie al piccolino, ha riportato però il tema in prima pagina: "Ma quando vi sposate?", chiede più d'uno alla coppia, giudicata perfetta. Aurora, al di là della didascalia in calce a quella foto ("Li amo così tanto") preferisce però mantenere un profilo assolutamente "low". Nessuna risposta, nessun sbilanciamento, nessun indizio. E ovviamente, nessuna conferma.